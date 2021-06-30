Чемпионка России по паратриатлону Анна Бычкова из Ставрополя стала мастером спорта

В 2018 году Анна получила бронзу в завершающем этапе Кубка мира, который состоялся в португальском городе Фуншал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ставропольская чемпионка России по паратриатлону Анна Бычкова стала мастером спорта. Об этом спортсменка сообщила подписчикам в соцсети:

- Приказом Министерства спорта РФ от 25.06.2021 года мне присвоили звание Мастера спорта. В нашем виде спорта, в паратриатлоне достаточно сложно выполнить все критерии для присвоения звания. Еще в 2016 году, став призером ЧМ, я выполнила международника, но присвоить его не смогли, так как было недостаточно стран участниц. Несмотря на то, что я - являюсь семикратным Чемпионом России, выполнить все критерии, я смогла только на ЧР 2019 г. И 2 года я потратила на то, чтобы мои документы наконец-то достигли своей цели, - написала Анна Бычкова.

Ставропольская спортсменка – член сборной России по паратриатлону. В 2018 году Анна получила бронзу в завершающем этапе Кубка мира, который состоялся в португальском городе Фуншал.

В 2016 году Бычкова завоевала путевку на Паралимпийские игры, но не попала на них, потому что российскую сборную дисквалифицировали.