Рейды по соблюдению антиковидных мер проходят на КМВ

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске провели масштабный рейд санаторно-курортных учреждений города, отелей, аквапарка, общепитов, магазинов и других объектов массового посещения.

- Соответствующими управлениями администрации при содействии сотрудников полиции была осуществлена проверка соблюдения антиковидных мер, - говорится в сообщении. Фиксировалось наличие и работа qr-кодов, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, наличие дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

- На сегодняшний день, ситуация с коронавирусом остается сложной. Проверим всех. У нас должно быть, в первую очередь, безопасно для комфортного отдыха и жизнедеятельности наших гостей и жителей, - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае санаториям могут запретить принимать гостей без прививки от коронавируса.

Причиной послужило ухудшение эпидобстановки в различных регионах страны, в том числе и на Ставрополье. Напомним, что за последние две недели в краевом центре вдвое выросло число тяжелых случаев течения коронавируса.