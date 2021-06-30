Кампания по вакцинации на Ставрополье остается добровольной

Губернатор Ставрополья сообщил, что «забирает в работу вопросы, с которыми местные жители обращались к президенту во время «Прямой линии»:

- Кампания по вакцинации, которая остается на Ставрополье добровольной; - Обеспечение «Спутником-V» - основной используемой вакциной в крае (сам ею прививался); - Водоснабжение, - Безработица - все темы ставлю на контроль. - Итоги будем подводить на наших с вами «прямых линиях». Они обязательно будут продолжаться - в эфире и онлайн, - сообщил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на «прямую линию» президента России Владимира Путина дозвонилась жительница города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской республики. Она пожаловать на проблему с газификацией в ее населенном пункте.

Президент России ответил, что бесплатная газификация для населения до домов будет обязательно обеспечена.