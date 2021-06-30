«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 5 тысяч сельских жителей Чечни

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили расчистку охранной зоны воздушной линии электропередачи 35 кВ «Шелковская-Новощедринская».

Комплекс мероприятий на энергообъекте протяженностью 18 километров позволил повысить надежность электроснабжения свыше 5,3 тысячи жителей Шелковского района республики. Расчистку трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности энергетики называют важным условием устойчивой работы электросетевого комплекса. Поскольку поросль в охранных зонах представляет серьезную угрозу бесперебойной работе энергообъектов. Слишком высок риск возникновения коротких замыканий из-за соприкосновения проводов и ветвей, а также падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях.

Качественное и своевременное выполнение обязательного пункта ежегодной ремонтной программы способно решить сразу нескольких отраслевых вопросов - улучшить качество и надежность электроснабжения региона, существенно снизить потери и аварийность в сети.

Весь объем специалисты выполнили хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества работ. Энергетики проводят обрезку ручным и механическим способом в строгом соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и мерами противопожарной безопасности.