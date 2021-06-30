В Северной Осетии будут закрывать предприятия, нарушающие ковидные предписания

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что предприятия, которые не исполняют предписания властей по коронавирусу, будут закрыты. Он поручил установить строгий контроль за исполнением санитарных норм и в случае необходимости применять административные меры.

- Необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора, вести разъяснительные беседы с руководителями предприятий и транспортных компаний. А если они продолжают злостно не соблюдать санитарно-гигиеническое требования - применять к ним самые жесткие меры, вплоть до закрытия, - заявил Меняйло.

По данным регионального Минздрава, на утро 30 июня в стационарах республики находятся 415 человек, за сутки заболели 26 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в санаториях Ставропольского края запустили программы восстановления после коронавируса.