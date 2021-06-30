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Здоровье30 июня 2021 18:50

В Северной Осетии будут закрывать предприятия, нарушающие ковидные предписания

Власти республики дали понять, что нужно бороться с эпидемией вместе
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что предприятия, которые не исполняют предписания властей по коронавирусу, будут закрыты. Он поручил установить строгий контроль за исполнением санитарных норм и в случае необходимости применять административные меры.

- Необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора, вести разъяснительные беседы с руководителями предприятий и транспортных компаний. А если они продолжают злостно не соблюдать санитарно-гигиеническое требования - применять к ним самые жесткие меры, вплоть до закрытия, - заявил Меняйло.

По данным регионального Минздрава, на утро 30 июня в стационарах республики находятся 415 человек, за сутки заболели 26 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в санаториях Ставропольского края запустили программы восстановления после коронавируса.