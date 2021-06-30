Ставрополье получит 1,9 млрд рублей на строительство 16 детских садов в 2021 году

В министерстве архитектуры и строительства Ставропольского края сообщили, что регион получит в этом году почти два миллиарда на строительство детских садов. В 2021 году запланировали возвести 16 учреждений, работы по трем из них уже завершены.

- География строительства большая. Во всех направлениях в Ставропольском крае мы строим детские сады.Темпы неплохие. На большинстве объектов всё двигается без проблем, - заявил и.о. министра Валерий Савченко.

Сейчас детские садики строят в в Ставрополе, селе Заветном Кочубеевского округа, в Кисловодске, два детсада в Ачикулаке и Ростовановке и в других населенных пунктах.

Ранее "КП-Северный Кавказ" вела трансляцию с "Прямой линии" президента России Владимира Путина. Он обсудил множество социальных и политических вопросов, в том числе наиболее актуальную тему коронавирусных ограничений и вакцинации.