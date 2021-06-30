Прокуратура КЧР начала проверку взимания платы за газификацию после жалобы Путину

Прокуратура Карачаево-Черкесской республики начала проверку по факту незаконного взимания платы за подключение к газу с местных жителей.

- Проверка будет проведена по информации о взимании платы с граждан при проведении работ по газификации домовладений в городе Усть-Джегута. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении.

Напомним, На «прямую линию» президента России Владимира Путина дозвонилась жительница города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской республики. Она рассказала, что с горожан требуют по 200 тысяч рублей за газификацию частных домов.

Президент России ответил, что бесплатная газификация для населения до домов будет обязательно обеспечена.