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Общество30 июня 2021 20:42

Стоимость отдыха в Кавминводах остается на прежнем уровне

Вопрос подорожания местного туризма поднял президент России во время "Прямой линии"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Министерство туризма Ставропольского края сообщило, что отдых в курортах и санаториях Кавминвод не подорожал и остается одним из самых доступных в стране. Специалисты провели внутреннее исследование и назвали среднюю стоимость поездки в регион.

- Согласно рейтингам бронирования, курорты КМВ - одни из самых финансово доступных в стране. Стоимость отдыха в зависимости от выбранной программы оздоровления - от 2600-2700 руб. в сутки, в санаториях также действует гибкая система скидок и льгот, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на Ставрополье предусмотрен кэшбэк за детский и санаторный отдых. Губернатор края подробно рассказывал, как работает эта система. А подробнее об итогах "Прямой линии" с президентом можно почитать в материале "КП-Северный Кавказ".