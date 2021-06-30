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Общество30 июня 2021 20:54

Мэр Невинномысска успокоил жителей и пообещал вернуть исчезнувший памятник Ленину

Его сняли во время ремонта сквера
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Невинномысска Михаил Миненков заявил, что памятник Линену из сквера по улице Маяковского исчез не навсегда. Его отправили на реставрацию, а потом планируют вернуть на место.

Жители были обеспокоены пропажей фигуры и теперь пристально следят за ее судьбой. А между тем идет строительство не только скверов, но и детских садов. Так, из федерального бюджета выделили 1,9 миллиарда рублей на строительство 16 учреждений в Ставропольском крае.

А во время "Прямой линии" президент России поднял острые социальные темы и ответил на интересующие вопросы. В том числе, коснулся проблемы внутреннего туризма и подорожания отдыха на российских курортах.

В минтуризма уже прокомментировали, что курорты и санатории КМВ все еще остаются самыми доступными в стране.