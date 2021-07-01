На Ставрополье еще 150 человек заболели коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал новые данные о коронавирусной инфекции в регионе. По информации на 1 июля 2021 года количество заразившихся Covid-19 составило 57331 (+150 за последние сутки), выздоровевших - 54001 (+77), умерших - 1679 (+6). Количество проведенных тестов на коронавирус достигло почти 2 млн.

- Каждый день эта работа помогает выявлять новые факты передачи инфекции, вчерашний не стал исключением. Заболевшим оказывается медицинская помощь, - написал Владимиров на своей страничке в Instagram.

Глава региона напомнил, что единственным способом остановить пандемию является вакцинация. Привились на Ставрополье более 350 тысяч человек.

- Иммунизация бесплатна и доступна для всех. А новые партии вакцины продолжают поступать в край, - добавил губернатор.