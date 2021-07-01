Шесть жителей Ставрополья умерли от коронавируса за сутки

За последние сутки в Ставропольском крае зафиксировано 6 смертей пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число умерших от Covid-19 за все время пандемии составило 1679.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram выразил соболезнования семьям скончавшихся и напомнил о необходимости прививаться от коронавируса.

- Ваакцинация - единственный способ остановить пандемию. Прививки против Covid-19 в крае сделали более 350 тысяч человек. Иммунизация бесплатна и доступна для всех, новые партии вакцины продолжают поступать в регион, - сообщил Владимиров.

Напомним, по данным на 1 июля 2021 года коронавирусом заразился 57331 житель региона, (+150 за сутки). Количество выздоровевших достигло 54001 (+77).