Количество привившихся от коронавируса ставропольцев превысило 350 тысяч

После кратковременной приостановки из-за нехватки препаратов вакцинация в Ставропольском крае активно продолжилась. В регион уже доставили новую партию вакцины, на днях ожидается поступление еще одной. Также в ближайшее время в край привезут вакцину «Спутник Лайт».

По данным на 1 июля 2021 года, количество привившихся от коронавируса жителей Ставрополья превысило 350 тысяч - это более 12% от общего числа населения и почти 30% от плана по вакцинации.

К сожалению, Covid-19 продолжает уносить жизни ставропольцев. За минувшие сутки скончались 6 человек (общее число умерших - 1679). Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 150 человек, всего за время пандемии - у 57331. Количество выздоровевших достигло 54001 (+77 за день).