В Ставрополе три человека пострадали в аварии спешащей на вызов Скорой и легковушки

Показания водителей расходятся. Фото: УГИБДД по СК

1 июля 2021 года в Ставрополе около 6:30 утра УАЗ Скорой помощи попал в аварию. ДТП произошло на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и 45-я Параллель. По данным УГИБДД по Ставропольскому краю, бригада Скорой помощи спешила на вызов, поэтому водитель включил сирену, проблесковые маячки, ускорился и столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi.

Пострадали три человека - оба водителя и один из фельдшеров. Второму, находящемуся в салоне УАЗа, медицинская помощь не понадобилась.

Кстати, водитель иномарки отрицает, что спецсигналы работали. Полиция изъяла записи с камер наблюдения и опросила очевидцев ДТП, чтобы установить, что же на самом деле произошло.