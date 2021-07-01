В Осетии лишь через год осужденного чиновника-коррупционера сняли с должности

На фото: Эльбрус Кадохов 9справа)

В Северной Осетии прокуратура только через год добилась увольнения главы села Мостиздах (Дигорский район), осужденного за по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». С 2008 года и до недавнего времени Эльбрус Кадохов занимал руководящую должность, обогащаясь за счет местного бюджета.

- Мы провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления Мостиздахского сельского поселения. И в ходе надзорных мероприятий выявили основания, препятствующие дальнейшему пребыванию главы сельского поселения в занимаемой должности. В отношении его имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, - комментируют в пресс-службе республиканской прокуратуры. - С целью устранения выявленных нарушений законодательства приняты меры прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения глава сельского поселения сложил свои полномочия досрочно.