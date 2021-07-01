Урожай манго и фиников впервые соберут в ботаническом саду Ставрополя

Финиковая пальма дала плоды. Фото: ботанический сад Ставрополя

В Ставрополе в оранжерее ботанического сада впервые появились плоды манго и фиников. Финиковая пальма и дерево манго не первый год растут в оранжерее сада, но тропический урожай ранее здесь не собирали.

- Манго растет в оранжерее семь лет, а две финиковые пальмы уже больше сорока, но плоды появились впервые за все годы. Ранее растения только цвели, но не плодоносили, - рассказала сайту stav.kp.ru Наталья Щегринец, кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь ботанического сада.

По словам специалистов, на данный момент дерево манго «подарило» саду не много - всего три плода, а вот финиковая пальма принесла в разы больше плодов.

Вызреют ли тропические плоды полноценно, специалисты сказать затрудняются. Для них, как и для гостей оранжереи, урожай фиников и манго - настоящая диковинка.