На Ставрополье осудят пенсионера за убийство 18-летней давности

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу об убийстве 18-летней давности. На скамью подсудимых отправится 68-летний мужчина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в июне 2003 года обвиняемый выпивал с товарищем у себя дома. Спустя время мужчины пошли в магазин и по пути поругались. Обвиняемому показались обидными слова оппонента и он решил наказать обидчика. Мужчина вернулся домой, взял нож и, догнав товарища, дважды ударил его в живот. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

- По «горячим следам» преступление раскрыть не удалось. В апреле 2021 года сотрудники СКР и МВД, в рамках постоянно действующей аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет смогли установить обвиняемого и его местонахождение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На данный момент дело с обвинительным заключением передано в суд.