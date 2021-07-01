В ожоговый центр доставлены пострадавшие при взрыве газа в Махачкале

Врачи ожогового центра РКБ борются за жизнь трех человек, которые пострадали при взрыве газа в частном доме по улице Карабудагова в Махачкале. В числе пострадавших оказались 80-летняя и 38-летняя женщины, а также 46-летний мужчина. Все они получили ожоги разной степени тяжести.

- Пожилая женщина 80 лет с ожогами 12% поверхности тела, в том числе и глубокими, госпитализирована в ожоговое отделение, сейчас ей проводится все необходимое лечение, в последующем - потребуется хирургическая помощь с восстановлением кожных покровов, - сообщили в пресс-службе Миндрава РД.

У 38-летней женщины, по данным медиков, 56% ожогов тела. Мужчина пострадал больше всего. Он получил 86% ожогов тела.

- Эти пациенты получают интенсивную терапию в реанимационном отделении, состояние их крайне тяжелое. - добавили в ведомстве.

Отмечается, что лечение пациентов находится под контролем Минздрава РД.

Напомним, взрыв прогремел в ночь на 1 июля в доме №3 по улице Карабудагова. Взрывной волной здание практически разрушилось. Под завалами оказался также припаркованный у дома автомобиль. На месте ЧП работают специалисты, причины произошедшего выясняются.