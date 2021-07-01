В Ставрополе на месяц ограничат движение по проспекту Российскому

Фото: администрация Ставрополя.

С 5 июля по 25 августа будет ограничено движение по проспекту Российскому от Западного обхода до улицы Тухачевского в Ставрополе. Ограничения вводятся из-за строительства дороги по улице Ивана Щипакина.

- Это необходимо для прокладки водопроводных и канализационных сетей под проезжей частью дороги, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В первые дни ограничений три полосы по Российскому будут сужены до одной.

- При этом необходимо будет переезжать на противоположную сторону дороги, где движение будет организовано по двум полосам по одной в каждом направлении, - отметили в пресс-службе мэрии. - На втором этапе объезд места проведения работ будет организован аналогично при движении от улицы Тухачевского в направлении улицы Западный обход.

Водителям грузовиков предстоит передвигаться в обход места проведения работ.

Отмечается, что в целях предотвращения ДТП в месте проведения работ установят временные дорожные знаки, разметки, сигнальные фонари и информационные щиты и табло.