Детский сад на 300 мест открыли на Пригородной в Ставрополе

В Ставрополе на улице Пригородной открыли новый детский сад на 300 мест. При этом 124 места - ясельные.

- Общая площадь – свыше 4 тысяч квадратных метров. Отдельно имеется здание контрольно-пропускного пункта, - сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.

В детской саду разместятся 13 групп с игровыми, спальнями и буфетами. В здании имеются также физкультурный и музыкальный залы. Территорию ДОУ озеленили и оснастили детскими площадками. Работать с малышами предстоит 30 педагогам.

Сад построен в рамках нацпроекта «Демография».