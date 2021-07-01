Директора ставропольской фирмы поймали на неуплате налога в 84 млн

В Ессентуках утвердили обвинение для директора фирмы, которого уличили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2017 года обвиняемый вносил в бухгалтерию компании ложные сведения о наличии права на уменьшение налогооблагаемой базы. С контрагентом он составил подложные документы, а именно - договора, счета-фактуры и акты выполненных работ без фактического их исполнения.

- В результате данных действий в бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму более 84 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры.