На Ставрополье до середины сентября будет действовать особый противопожарный режим

На территории Ставрополья с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает управление по информполитике аппарата правительства региона.

Вплоть до 15 сентября в крае будет действовать запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах.

- Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды поручено усилить контроль за мерами пожарной безопасности в лесах и на землях лесного фонда, - говорится в сообщении.

По данным Минприроды СК, на сегодняшний день в боевой готовности находятся 12 групп пожаротушения.

- Задействовано 139 единиц противопожарной техники, 1 204 единицы оборудования и инвентаря. Лесхозами обеспечивается патрулирование по установленным маршрутам, - отмечается в сообщении.