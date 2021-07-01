В Ставрополе со 2 по 20 июля запретят по ночам парковаться у Комсомольского пруда

В Ставрополе приступили к укладке газона на территории Комсомольско пруда. В общей сложности планируется уложить 40 тысяч квадратных метров рулонного газона.

В связи с проведением работ на территории городского пруда вводится ряд ограничений для автомобилистов.

Так, по данным администрации Ставрополя, ежесуточно со 2 по 20 июля с 22 до 6 часов от улицы Кавалерийской по подъездной дороге к Комсомольскому пруду и по территории парковочной площадки временно прекратят движение автотранспорта. На участке разместят временные информационные панно, указатели и дорожные знаки.

В мэрии обратились к горожанам с просьбой отнестись с понимание к временным неудобствам.