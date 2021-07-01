К домам жителей КЧР подведут газ после звонка на «прямую линию» президенту страны

В дома жителей одного из микрорайонов Усть-Джегуты в этом году поступит газ. Районные власти пообещали подвести газк домам людей после того, как Роза Каппушева, жительница города, дозвонилась на «прямую линию» президенту России Владимиру Путину.

Женщина рассказала, что газопровод находится в 200 км от северной части города и на семью выходит по 200 тысяч рублей на то, чтобы подвести газ к домам. Для большинства семей такая сумма - неподъемная, а местные власти, мол, не идут на встречу людям, поясняя тем, что денег на это в бюджете нет.

Президент России ответил, что бесплатная газификация для населения до домов будет обязательно обеспечена. Уже к вечеру того же дня, 30 июня, местные власти провели совещание и наметили план работ.

- По данному вопросу в администрации Усть-Джегутинского района состоялось оперативное совещание, - рассказал сайту stv.kp.ru Роберт Амучиев, замглавы администрации Усть-Джегутинского района. - Мы обсудили порядок действий и наметили план работ. Уже утром 1 июля газовики побывали на месте предполагаемых работ, осмотрели местность. На данный момент готовится необходимая проектная документация. Непосредственно к работам по газификации планируется приступить с понедельника, 5 июля.

В администрации затруднились ответить из каких средств будут оплачиваться работы. Не называется пока и приблизительная сумма, которую направят на газификацию домов жителей северной части города.