На Ставрополье селянин ответит за кражу 3,5 тонн сена

Житель Апанасенковского района ответит за кражу сена с территории сельхозпредприятия. Многотонные тюки сена он в темное время суток перекатил в лесополосу, а потом попросил знакомого отвезти сено к нему домой. Товарищу он сказал, что сено было куплено.

По пути домой автомобиль, в прицепе которого были рулоны сена, остановили полицейские.

- В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 37-летний житель села Воздвиженского на самом деле не приобретал сено, а похитил его, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Кража».