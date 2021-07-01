В 9 районах Ставрополья не выявлены новые случаи заражения COVID-19

За минувшие сутки в девяти районах Ставропольского края не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, вирус не выявили в Кочубеевском, Апанасенковском, Ипатовском, Левокумском, Советском, Новоселицком, Степновском, Нефтекумском округах и городе Лермонтове.

Самое большое количество новых заболевших выявлено в Ставрополе - 48, Георгиевском округ - 19 и Кисловодске - 12.

Всего в крае зафиксировано 150 новых случаев заражения и 6 летальных исходов за минувшие сутки.