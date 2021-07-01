Группа туристов застряла на Эльбрусе из-за горной болезни

В МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что на высоте более 5 километров на Эльбрусе застряла группа туристов. Они запросили помощь, потому что у одного из них появились признаки горной болезни.

- Сегодня в 11:30 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов попросила о помощи. По предварительной информации, у одного из альпинистов признаки горной болезни, - сказано в сообщении.

Сейчас на место происшествия выдвинулась бригада спасателей в 12 человек. Напомним, горная (высотная) болезнь - состояние, связанно с кислородным голоданием. Оно может настигнуть человека не только в горах, но и при полетах. Однако горная болезнь имеет специфические усугубляющие факторы: переутомление от возвышения, охлаждение и обезвоживание.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о застрявшем в расщелине Эльбруса спортсмене, который долго ждал спасения в снегах. Он и его друг поднимались на гору, когда один из них провалился в узкий разлом.