В Северной Осетии мужчина по ошибке подорвался на гранате в своем доме

Житель Северной Осетии по ошибке подорвался на гранате в собственном доме. Он не заметил ее во время расчистки сарая и активировал. Мужчина остался без трех пальцев левой руки и получил открытые переломы.

По предварительным данным, пострадавший купил частный дом в пригороде Владикавказа, сам он - уроженец села Ногир. Дому требовался ремонт, а перед этим - расчистка завалов мусора. Когда хозяин зашел в сарай за лопатой, увидел странный снаряд. Мужчина решил взять его в руки и не успел осознать своб ошибку, как граната рванула.

Осетинец получил осколочные раны живота и правой ноги, открытые переломы. На левой руки ему оторвало три пальца. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Откуда в сарае взялась граната, пока неизвестно.

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