Власти Дагестана выплатят по 100 тысяч рублей сдавшим ЕГЭ на высший балл

Пресс-служба главы Дагестана сообщила, что власти учредили премии в 100 тысяч рублей тем, кто сдал Единый государственный экзамен на 100 баллов.

- Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тыс. рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тыс. рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, - сказано в сообщении.

К концу июня в республике уже есть 40 стобалльников - то есть из бюджета уже выделят минимум 4 млн рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе 14 школьников написали ЕГЭ на высший балл. Наивысший бал по химии получили 6 человек, на 100 балов знания по русскому языку оценили у 9 учащихся. Отличился успешной сдачей экзаменов выпускник лицея № 16 Ставрополя. Он набрал 100 баллов и по русскому языку, и по химии.