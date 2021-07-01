Партия отозвала членство гендиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

"Единая Россия" в Ставрополе сообщила, что приостанавливает членство генерального директора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Александра Бондаренко на время следствия по его делу. Его подозревают в присвоении госимущества.

- Если по решению суда он будет оправдан, его членство в партии будет восстановлено, - передаёт пресс-служба краевого отделения партии.

Напомним, Бондаренко арестован до 28 августа. По версии следствия, зимой 2019 года мужчина увеличил пробег служебного "Ленд Крузер 200", из-за чего его стоимость резко уменьшилась. Позже гендиректор продал машину за 890 тысяч рублей, а затем автомобиль обнаружили у отца подозреваемого. Компании причинен ущерб более 1,5 млн рублей.

"КП-Северный Кавказ" публиковала видео задержания Бондаренко.