На Ставрополье прогнозируют жару 38 градусов до конца недели

В Ставропольском крае до конца недели установится жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре Ставропольского края сообщили, что до конца недели в регионе установится жара под 40 градусов. И с каждым днем столбик термометра будет ползти вверх.

В четверг температура воздуха достигнет 34 градуса тепла, в пятницу - 36 градусов, а в субботу и вовсе 38 градусов. При этом осадков не предвидится.

В Ставрополе тоже жарко, хоть и на несколько градусов ниже. В четверг ожидается плюс 29-31, в пятницу - 31-33 градуса, в субботу - 33-35 градусов жары. Ветер умеренный, которые не принесет прохлады. Поэтому жителям региона лучше как минимум держаться в тени, а лучше - оставаться в помещении с кондиционером.