Абдулмумин Гаджиев останется в СИЗО до осени за финансирование террористов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест дагестанскому журналисту издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву до середины осени. Он подозревается в финансировании террористических организаций.

- Арест продлен до 28 октября. Следующее заседание 29 июля. Запланирован опрос свидетелей со стороны обвинения, - сказано в сообщении.

По данным следствия, Гаджиев и еще двое жителей Дагестана вступили в сговор с членом террористической группировки для организации сбора средств. Они открывали ненастоящие благотворительные фонды якобы для строительства мечети. Также они "помогали" сиротам, беженцам, тяжело больным и другими добрыми делами.

Но все деньги уходили на покупку припасов и оружия для террористов. Преступный сговор образовался в 2009 году, а задержали побратимов только в 2019 году.

А Гаджиев пользовался положением редактора и публиковал в газете призывы жертвовать деньги в фонды.

- Всего в результате организованного Ахмеднабиевым, Ризвановым, Гаджиевым, Тамбиевым и другими неустановленными следствием лицами сбора денежных средств для финансирования терроризма на счета созданных ими благотворительных фондов поступило не менее 68 млн. рублей, 200 тыс. долларов США и 48 тыс. турецких лир, - сообщили в следственном комитете.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что федеральные журналисты запустили акцию в поддержку Гаджиева. А он написал трогательное письмо детям из СИЗО.