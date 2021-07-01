В Буденновске военнослужащий убил сослуживца ножом и получил 6,5 лет колонии

Гарнизонный суд в Буденновске сообщил, что обвиняемый в убийстве военнослужащего получил 6,5 лет тюремного заключения в колонии строго режима.

Мужчина служил в одной из воинских частей, когда повздорил со своим сослуживцем, который был пьян. Когда ссора достигла пика, преступник нанес множество ударов ножом в разные части тела коллеги. Тот умер на месте от травм.

Мужчина признал вину и не стал уклоняться от наказания. Помимо лишения свободы, он должен выплатить больше 800 тысяч рублей компенсации родственникам жертвы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о погоне и убийстве, которые случились в Ставропольском крае. Инспектор ГИБДД преследовал пьяного водителя, который отказался останавливать машину. Тогда сотрудники полиции открыли огонь по колесам машины.

Но преступник не остановился и пустился в бега на своих двоих. Автоинспектор хотел его задержать и выстрелил ему в след, но ранил мужчину в голову. Он скончался. Инспектора арестовали.

Но в интернете появилась петиция в его поддержку, а также видео инцидента.