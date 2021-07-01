Прокуратура добилась выплаты 25,3 млн рублей долга работникам предприятия Лермонтова

Пресс-служба прокуратуры города Лермонтова Ставропольского края сообщила, что, благодаря вмешательству ведомства, сотрудники Гидрометаллургического завода получили 25,3 млн рублей задолженной заработной платы.

Директор организации с 2018 года не мог выплачивать зарплату сотрудникам. Он ее начислял на бумаге, но выплат работники так и не дождались. Они приняли решение писать коллективные жалобы в прокуратуру и другие надзорные ведомства.

Долг по заработной плате составил 27 млн рублей. Прокуратура организовала проверку и выяснила, что глава предприятия привлекался по двум административным статьям - отказ от информирования о банкротстве и невыплата зарплаты.

В итоге завод отдал большую часть долга, остальную сумму работники получат в ближайшее время.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Кабардино-Балкарии сотрудники завода осадили учреждение, требуя выплату зарплаты за полгода.