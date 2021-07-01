Спасатели эвакуировали туристов с Эльбруса, которые застряли из-за горной болезни

Пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщила, что бригада спасателей сняли группу туристов с Эльбруса. Они попросили о помощи из-за признаков горной болезни.
- Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Группу из двух альпинистов спустили на поляну "Азау". От медицинской помощи они отказались, - сказано в сообщении.
На помощь к туристам из Воронежа отправили 12 сотрудников МЧС. Они поднялись на высоту в 5200 метров и эвакуировали всю группу людей.
Напомним, горная (высотная) болезнь - состояние, связанно с кислородным голоданием. Оно может настигнуть человека не только в горах, но и при полетах. Однако горная болезнь имеет специфические усугубляющие факторы: переутомление от возвышения, охлаждение и обезвоживание.
Также "Комсомолка" публиковала видео спасения туристов.