Спасатели эвакуировали туристов с Эльбруса, которые застряли из-за горной болезни

Пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщила, что бригада спасателей сняли группу туристов с Эльбруса. Они попросили о помощи из-за признаков горной болезни.

- Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Группу из двух альпинистов спустили на поляну "Азау". От медицинской помощи они отказались, - сказано в сообщении.

На помощь к туристам из Воронежа отправили 12 сотрудников МЧС. Они поднялись на высоту в 5200 метров и эвакуировали всю группу людей.

Напомним, горная (высотная) болезнь - состояние, связанно с кислородным голоданием. Оно может настигнуть человека не только в горах, но и при полетах. Однако горная болезнь имеет специфические усугубляющие факторы: переутомление от возвышения, охлаждение и обезвоживание.

Также "Комсомолка" публиковала видео спасения туристов.