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Происшествия1 июля 2021 18:44

Ставрополец переделывал травматическое оружие под огневое и заплатил штраф 100 тысяч

Он заплатил штраф в 100 тысяч рублей
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В УФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что житель региона получил 2,5 года условно и штраф в 100 тысяч рублей за модернизацию сигнального и травматического оружия в огнестрельное.

Мужчина закупал пистолеты и другое оружие без лицензии, так как оно не было обозначено как огневое. Однако потом он его модернизировал так, что с его помощью вполне можно было открыть настоящую стрельбу.

Правоохранители обнаружили у него дома два переделанных сигнальных пистолета Макарова, 50 травматических патронов калибра 9 миллиметров, запасные части и механизмы к огнестрельному оружию, один травматический пистолет Макарова со следами модернизации ствола, оружейную развёртку, а также токарное оборудование и инструменты.

Оружие изъяли, завели четыре уголовных дела. За преступление он получил 2,5 года условного срока и заплатил 100 тысяч рублей штрафа.