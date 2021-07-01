Ставрополец переделывал травматическое оружие под огневое и заплатил штраф 100 тысяч

В УФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что житель региона получил 2,5 года условно и штраф в 100 тысяч рублей за модернизацию сигнального и травматического оружия в огнестрельное.

Мужчина закупал пистолеты и другое оружие без лицензии, так как оно не было обозначено как огневое. Однако потом он его модернизировал так, что с его помощью вполне можно было открыть настоящую стрельбу.

Правоохранители обнаружили у него дома два переделанных сигнальных пистолета Макарова, 50 травматических патронов калибра 9 миллиметров, запасные части и механизмы к огнестрельному оружию, один травматический пистолет Макарова со следами модернизации ствола, оружейную развёртку, а также токарное оборудование и инструменты.

Оружие изъяли, завели четыре уголовных дела. За преступление он получил 2,5 года условного срока и заплатил 100 тысяч рублей штрафа.