МВД начало проверку после массового ДТП во Владикавказе с пострадавшим ребенком

Число участников ДТП увеличилось до шести. Фото: пресс-служба МВД Северной Осетии

В МВД России по Северной Осетии сообщили, что сотрудники начали проверку по факту массовой аварии в центре Владикавказа. Столкнулись шесть машин, погибших нет, но одного шестилетнего ребенка госпитализировали.

- По предварительной информации, водителю автомашины Инфинити, который двигался по улице Х.Мамсурова в сторону улицы Пр. Коста, стало плохо и он допустил столкновение с остановившимися на запрещающий красный сигнал светофора на пересечении улиц Х.Мамсурова - Кесаева - автомобилями Ваз 2115, Ваз 2110, Ока, Хендай и Киа Рио, - сказано в сообщении.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о том, что во время ДТП пострадал маленький ребенок. Он бил в серебристых жигулях, которые сильно пострадали. Его госпитализировали в ближайшую больницу с сотрясением мозга.