Бывший мировой судья из КЧР пойдет под суд за ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Карачаево-Черкессии сообщила, что бывший мировой судья Урупского района Якуш республики пойдет под суд за аварию с двумя погибшими. Его дело рассмотрит Верховный суд КЧР.

- Бывший мировой судья судебного участка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц), - сказано в сообщении.

В 2018 году он выехал на трассу "Кавказ" в пьяном виде. Судья гнал свою Toyota Prado по встречке, когда врезался на полной скорости в Kia Rio. Один из пассажиров - 19-летний парень - скончался на месте от травм. Второй умер уже в больнице.

Якуш поспешил скрыться с места преступления. В том же году против него возбудили уголовное дело, а в 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление председателя СКР и дала согласие на привлечение бывшего мирового судьи в качестве обвиняемого по уголовному делу.