Работодателям Ингушетии рекомендовали до августа привить от ковида 60% сотрудников

В связи с тем, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов скорректировал свой указ от 17 марта 2020 года, касающийся режима повышенной готовности из-за COVID-19, работодателям республики рекомендовано вакцинировать не менее 60% сотрудников до августа и соблюдать в усиленном режиме все ограничительные мероприятия.

Согласно этому же документу, до 1 августа детям и подросткам, не достигшим совершеннолетия, запрещается без сопровождения родителей или их законных представителей находиться в ТЦ и местах массового скопления людей. Исключение - учреждения дополнительного образования.

Кроме того, рекомендуется перевести на дистанционный режим работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. В особенности это касается тех, кто не переболел коронавирусом ил не сделал прививку.