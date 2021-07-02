В Ставрополе завели дело на бизнесмена, не заплатившего 3 млн рублей налогов

Индивидуальный предприниматель из Ставрополя стал фигурантом уголовного дела, накопив задолженность по уплате налогов в размере больше 3 млн рублей. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СУ СКР по краю, заведено соответствующее уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ.

Бизнесмен, уточнили в ведомстве, занимается грузоперевозками. И с октября 2018 года по декабрь 2019 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. В настоящий момент проводится работа по возмещению причиненного вреда.