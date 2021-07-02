На Ставрополье 4 и 5 июля прогнозируют сильный дождь с грозой и градом

В Ставропольском крае, по данным местного Гидрометцентра, вечером в воскресенье и до конца суток 4 июля, а также в понедельник, 5 числа, местами пройдет сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром 22-27 м/с.

В ГУ МЧС по Ставрополью просят быть осторожными, поскольку есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера. Это подтопление низинных частей местности, например, нарушения в работе дренажных систем. Особенно рекомендуется быть внимательными водителям, поскольку неблагоприятная погода усложнит дорожное движение. В сельскохозяйственном секторе – возможно повреждение строений и сельскохозяйственных культур.