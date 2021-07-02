Сергей Меняйло пообещал поддержать Владикавказскую Школу космонавтики

Фото: сайт главы РСО - Алания.

На встрече говорили о перспективах и планах развития Школы космонавтики и Владикавказского планетария.

- Знаю, что вы многое сделали и делаете для республики, поэтому хочу поблагодарить вас за это. Вот уже почти год в столице Северной Осетии успешно реализуется уникальный проект, ваше детище - Школа космонавтики, которая по праву носит ваше имя, - сказал Сергей Меняйло. - Безусловно, она несет в себе добро и просвещение, в ее стенах дети получают уникальные знания и умения. Со своей стороны, хочу заверить, что буду рад поддержать проект, способствовать его дальнейшему развитию. В космической отрасли очень важна преемственность поколений, и я уверен, что это учреждение дополнительного образования послужит делу подготовки будущих кадров важной для страны сферы.

По словам Руслана Комаева, со дня открытия планетария его посетили уже более 6000 ребят - из столицы и районов республики. Увлеченные космосом дети смогли побывать на организованных здесь тематических экскурсиях, познакомиться с устройством Солнечной системы, космических аппаратов, посмотреть познавательные фильмы. Для подростков организованы курсы по астрономии и пилотируемой космонавтике.

Сергей Меняйло поручил Руслану Комаеву подготовить перспективный план развития Школы космонавтики, пообещал лично посетить Владикавказский планетарий и поддержку проекта со стороны региональной власти.