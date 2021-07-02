Заброшенный кинотеатр в центре курортной зоны Железноводска переделают в санаторий

Мэр Железноводска Евгений Моисеев заявил, что бывший кинотеатр "Кристалл" перестроят в новую здравницу. Здание находится в центре курортной зоны, поэтому земля привлекательна для инвесторов.

На реализацию проекта хотят направить около миллиарда рублей. Но пока что он находится на самом первом этапе сбора документации. По словам Моисеева, инфраструктура города-курорта улучшилась, поэтому все больше инвестиций попадают именно в Железноводск.

- Создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в санаториях позволит снизить напряжение на рынке труда и способствовать росту благосостояния жителей города-курорта, - отметил мэр.

Также он подчеркнул, что администрация заинтересована в развитии туристического потенциала города.