Тариф на вывоз мусора на Ставрополье не повысят до конца 2021 года

В министерстве ЖКХ Ставропольского края сообщили, что в 2021 году "мусорные тарифы" останутся на прежнем уровне. В 2019 году комиссия подняла плату за вывоз мусора и капитальный ремонт, но в годы эпидемии этого делать не стали.

- Нам удалось достигнуть соглашения со всеми четырьмя регоператорами, работающими в крае, о сдерживании роста платы на их услугу для наших жителей на этот период, - заявил и.о. министра Роман Марченко.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время "Прямой линии" заявлял, что тарифы останутся на прежнем уровне. По его словам, власть понимает, насколько сейчас тяжело живется людям (особенно после пандемии), поэтому повышение цен стало бы угнетающим фактором.

Цены за услуги по обращению с ТКО на одного человека в месяц по краю - 79-155 рублей.

"КП-Северный Кавказ" писала, какие цены на коммунальные услуги актуальны этим летом. Например, стоимость кубометра технической воды - от 2 до 47,29 рубля.