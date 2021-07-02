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Происшествия2 июля 2021 17:12

В Дагестане директор муниципалитета пойдет под суд за служебный подлог

Он не выполнил необходимые работы и подменил документы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В СУ СК России по Дагестану сообщили, что директор муниципальной организации "Служба Единого Заказчика" подозревается в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями.

В 2019 году администрация Гунибского района республики заключила с подрядчиком контракт о капитальном ремонте водопроводной системы к селению Сильта. Местные жители долго страдали от недостатка чистой питьевой воды, поэтому были готовы сделать все, чтобы у них появился водопровод.

Этим и воспользовался подрядчик. Он использовал добровольные пожертвования селян для ремонт, а бюджетные деньги не реализовал.

- В декабре 2019 года подрядчик представил на подпись представителю заказчика документы о завершении ремонтных работ, последний, не выехав на место строительства водопровода и, не проверив объемы выполненных строительных работ, подписал подложные документы, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, подрядной организации были перечислены бюджетные 1,5 млн рублей. Фактически работы проводились за счет жителей села, а подрядчик какие-либо работы по заключенному контракту не осуществлял и финансовые расходы не производил.