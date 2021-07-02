Завершили ремонт двух дорог в селе и хуторе Нефтекумского округа Ставрополья

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщили, что к настоящему моменту завершили ремонт ряда дорог в двух населенных пунктах: селе Озек-Суат и хуторе Андрей-Курган.

До ремонта здесь была насыпь из песка и гравия, теперь на главных улицах асфальтовое покрытие и благоустроенные обочины. Работы прошли в рамках программы "Развитие транспортной системы".

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что до 2030 года в крае 90% дорог должны быть приведены в нормативное состояние.