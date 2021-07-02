Опека Ставрополья забрала двух маленьких детей из неблагополучной семьи

В Туркменском отделении УФССП России по Ставропольскому краю рассказали, что приставы забрали двух маленьких детей из неблагополучной семьи. Причиной стал нездоровый и асоциальный образ жизни родителей.

В детдоме оказались девочка пяти лет и ее двухлетний брат. Родителям разъяснили, что они могут вернуть детей, если наладят быт в доме и устроятся на работу. По словам сотрудников опеки, они изъяли детей максимально безболезненно для их психики.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о работе опеки с матерью-вегетарианкой, чей ребенок исхудал до 6 кг и оказался в опасном положении. Когда на очередном взвешивании полуторагодичная девочка показала результат в 6,3 кг, участковый врач забила тревогу.

Специалисты были в шоке — это же ровно вдвое меньше нормального веса. Мать и дочку немедленно забрали в больницу, где диагностировали серьёзнейшую анемию — содержание гемоглобина в крови было понижено более, чем вдвое.