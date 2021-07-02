В Пятигорске прошел рейд на незаконные точки проката электросамокатов

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что в Комсомольском парке прошли рейды против незаконных точек аренды электросамокатов. Ранее уже проводили такие мероприятия, но в других местах города.

- Нарушителей будем наказывать! Сегодня изымаем самокаты в Комсомольском парке, - рассказал Ворошилов.

Причиной проверки стали многочисленные жалобы пешеходов на пользователей электросамокатов. Они даже записывали видео, как в темное время суток самокаты лавируют между машина на проезжей части.

Но изымать самокаты стали из-за отсутствия разрешения у владельца точки. Ему направляли уведомление о том, что нужно согласовать прокат с администрацией, но он этого не сделал. Поэтому сегодня у владельца изъяли самокаты.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мэр Кисловодска упал с электросамоката и впал в кому. Ему сделали несколько операций, но пока что он не пришел в сознание.