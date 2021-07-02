У жителя Ставрополья нашли партию контрафактного алкоголя на 2,1 млн рублей

В СУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что полиция изъяла у жителя Грачевского округа партию контрафактного алкоголя на 2,1 миллиона рублей. Против него возбудили уголовное дело.

Ему вменяют незаконное производство, хранение и оборот контрафактного алкоголя. Мужчина покупал алкоголь без маркировки и перепродавал его жителям муниципалитета. Бизнесмен организовал целый склад в пристройке своего частного дома, откуда он поставлял спиртное в свои магазины.

Только при обыске полиция изъяла больше 6,5 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем общей стоимостью более 2,1 миллиона рублей. Сейчас идет расследование уголовного дела, после которого мужчину отправят под суд.