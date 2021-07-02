Больше 400 тысяч ставропольцев живут с доходом ниже прожиточного минимума

Аналитики составили рейтинг самых бедных регионов России, в который попал и Ставропольский край. Он занял 15 строчку. Более 400 тысяч жителей края живут на менее чем 10 тысяч рублей в месяц.

На первом месте в рейтинге - республика Тыва, далее идут Ингушетия, КБР, Алтай, Калмыкия и т.д. Главным критерием стали средние месячные доходы жителя региона. Например, в Тыве доходы ниже регионального прожиточного минимума получают 34,6% жителей. А в Ингушетии - 30,5%.

На Ставрополье доля населения с доходом до 10 тысяч составила 14,7%, это 411,3 тысячи человек. Но при этом по сравнению с 2019 годом доля населения с таким низким доходом сократилась на 2,1%. Это наилучший показатель в СКФО.

Напомним, прожиточный минимум в Ставропольском крае составил на душу населения - 10081 рубля; для трудоспособного населения - 10749 рублей; для пенсионеров - 8646 рублей; для детей - 10621 рубля.

Данные предоставило агентство РИА Рейтинг.