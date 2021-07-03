Жителю Ставрополья грозит до 5 лет тюрьмы за кражу формочек для выпечки

В ставропольский суд передали уголовное дело в отношении жителя Курского района. Его обвиняют в краже алюминиевых формочек для выпечки хлеба, передает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Мужчина незаконно проник в пекарню, вскрыв замок. В одиночку он вытащил все формочки.

- Похищенное имущество обвиняемый сначала спрятал на территории своего домовладения, а затем сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги он потратил на свои нужды. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курский районный суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении полиции.

Действия злоумышленника попадают под вторую часть 158 статьи УК РФ ("Кража"). Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.